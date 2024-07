Torregrossa obre la zona de barbacoes als treballadors de la fruita

L’ajuntament de Torregrossa obrirà durant aquesta campanya de la fruita la zona pública de les barbacoes, perquè els treballadors contractats puguin fer ús d’aquest espai per menjar. Per això, les empreses contractistes i els agricultors ho han de comunicar a l’ajuntament prèviament.

L’alcaldessa, Maribel Zamora, va explicar que els treballadors poden utilitzar les barbacoes, a més dels serveis públics que hi ha en aquest espai. “Està molt bé, té ombra, aigua potable i lavabos, i els treballadors poden estar les hores del migdia més frescos i relaxats”, va dir. Va afegir que, els últims anys, alguns dels temporers que arribaven al municipi per collir la fruita no disposaven d’un espai per menjar o descansar durant les hores centrals del dia i “hi havia grups de persones menjant en carrers i places”.Des del consistori es va parlar amb la cooperativa agrària i agricultors per intentar trobar una solució a aquesta situació anòmala durant els mesos d’estiu. Per aquest motiu, es va decidir obrir la zona de barbacoes per als treballadors. L’alcaldessa va afegir que de moment encara no ha arribat un gran nombre de temporers al municipi. Aniran en augment quan la campanya de la fruita estigui més avançada.