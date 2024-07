10 anys sense el Cine Urgell

detail.info.publicated CRISTINA SEGURA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

E l Cine Urgell de Mollerussa va tancar les portes fa una dècada a causa de la falta de públic i el final de les pel·lícules en cel·luloide el maig del 2013, fet que va amenaçar la majoria de cines de l’Estat, causant-ne el tancament de molts a causa de la necessitat de digitalització de les sales perquè la tecnologia per a això té un cost elevat i difícil de sufragar pels ajuntaments. El 19 de maig del 2014, el cine de Mollerussa va tancar definitivament. El Cine Urgell, ubicat al carrer Navarra, va obrir les portes a finals dels anys 40 i sota la direcció de Circuit Urgellenc va ampliar els seus espais per tenir tres sales. El juny del 2015, l’establiment del Cine Urgell va ser venut i va passar a ser una cafeteria sota el nom de Fellini, com a homenatge al cineasta italià. La zona d’accés a les sales de cine va quedar tapiada, malgrat que el nou propietari va afirmar que buscaria vies per reobrir el cine, si bé això no ha passat fins al moment.

Dos mesos després, Circuit Urgellenc va explorar la possibilitat d’utilitzar el projector digital i els sistemes de so portàtils que van permetre exhibir un llargmetratge dos setmanes abans, mitjançant el servei de cine itinerant. El març del 2016, després de dos anys sense cine al municipi, la sala d’actes del Centre Cultural es va convertir en la nova sala de cine. Es van portar a terme dos projeccions de prova amb l’objectiu d’avaluar l’interès del públic, i davant la positiva resposta, es van programar sessions regulars a partir del juliol amb films familiars. El dia 2 de desembre del 2018, després de quatre anys d’absència, el cine va tornar a Mollerussa de forma estable al Centre Cultural. La sala d’actes, amb capacitat per a 200 butaques, va ser condicionada per oferir projeccions. L’any 2020, després de la declaració d’alarma per la covid, el cine va tancar. Quatre mesos després, van tornar les projeccions a Mollerussa, concretament el 7 de juliol del 2020 amb el film La innocència en el marc del cicle Gaudí de cine en català. L’any passat es van registrar al voltant d’11.000 espectadors. Tanmateix, encara es troben en fase de recuperació.

Per què va tancar el Cine Urgell de Mollerussa i no el de Tàrrega, per exemple?

Els anys 2008 a 2011 van ser molt complicats pel que fa a assistència a les sales de cine arran de la crisi global. I, a més, el 2014 hi va haver l’“apagada” del cel·luloide i s’havien de digitalitzar les sales comportant una despesa enorme. Havíem de prioritzar què digitalitzàvem i vam decidir vendre el cine de Mollerussa.

Projecten cine comercial?

No, la nostra base és el cine familiar. Cada setmana pretenem oferir un títol familiar o infantil.

El cine és car?

Hi ha una llegenda sobre aquest aspecte i la gent sol dir-ho. El cine no és car, hi ha uns costos que cal assumir, la gent no sap que hi ha films en els quals la distribuïdora es queda el 55 o el 60 per cent de la recaptació.

Què els va motivar per reobrir el cine després de quatre anys?

Circuit Urgellenc naix a Penelles, la nostra vocació és fer cine a les poblacions del medi rural. Vam fer un acord amb l’ajuntament per digitalitzar la sala.

«No vaig gaire a aquest cine, tot i que sí que hi havia anat» «Als veïns els va semblar fatal que tanqués el cine» «No es va entendre que tanqués, semblava que tenia públic» «La nostra base de projecció és el cine familiar»