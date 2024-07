Els africans de Torregrossa s'associen per compartir la seua cultura

Més de 80 veïns de Torregrossa originaris del Senegal, Mali, Gàmbia, Guinea Bissau i Guinea Conackry han fundat l’Associació Diàspora per compartir la seua cultura i participar com a col·lectiu en la vida local.

“Volem millorar la vida que estem fent aquí tots els africans”, explica Aliou Toure, originari del Senegal i president de l’entitat, que va celebrar la seua primera assemblea diumenge. “Ja som més de 80, però en serem més”, afegeix.Els africans són, amb 300 integrants d’un total de 421 migrants, el principal col·lectiu d’origen estranger de Torregrossa. Gairebé un de cada set habitants (són 2.212) té arrels en aquest continent.A l’octubre van iniciar els tràmits després d’una primera reunió en la qual “vam veure que volíem tenir una associació” per participar en la vida local.Les seues prioritats consisteixen a organitzar classes d’idiomes, buscar assessorament per als qui arriben sense papers i crear un fons comú amb aportacions de 60 euros anuals “per si algú té un problema, per ajudar-lo. Pot ser necessari si algú mor i la seua família vol portar el cos al seu país”.També volen organitzar una festa oberta a la resta de veïns del poble per mostrar la seua cultura.