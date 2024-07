Els Vestits de Paper viatgen a Porto camí de la Unesco24 peces de Mollerussa i Amposta s'exposaran aquest mes a Portugal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 24 vestits de paper procedents dels museus de Mollerussa i d’Amposta seran protagonistes d’una exposició al Forte de Sao Joao Baptista, a la parròquia portuguesa de Foz do Douro, a Porto, del 24 d’agost a l’1 de setembre. La mostra coincidirà amb el Cortejo do Traje de Papel, tradicional vestits de paper a Portugal, que se celebrarà el 25 d’agost amb més de 400 participants desfilant amb vestits de paper amb la temàtica dels Jocs Olímpics pel passeig que envolta l’Atlàntic.

Aquesta tradició, amb un segle i mig d’història, i els concursos que se celebren anualment a les capitals del Pla d’Urgell i del Montsià són l’eix de la candidatura L’art de cosir vestits de paper que els ajuntaments de Mollerussa i Amposta i la Unió de Parròquies de Porto impulsen per aconseguir el reconeixement de Patrimoni Immaterial de la Humanitat.La directora de la candidatura de la Unesco, Carme Polo, va indicar ahir durant la presentació de l’exposició que serà Portugal qui presenti la candidatura, ja que té menys tradicions inscrites i, per tant, més facilitats per optar al reconeixement. Va precisar que l’objectiu és que es pugui presentar la proposta de candidatura el març de l’any 2026 com a molt tard, i que treballarà també per incloure Güeñes, al País Basc, i Águilas. Tant l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, com la regidora de Cultura de la ciutat, Raquel Pueyo, van coincidir a assenyalar la importància de la mostra per a la futura candidatura, ja que contribueix a donar-li “visibilitat” i “impuls”. Així mateix, quant a l’exposició, inclourà 13 peces del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa i 11 de la col·lecció d’Amposta, representatives de les categories Moda Actual, Fantasia i Època, la majoria premiades en els concursos que es porten a terme a Mollerussa des de fa 60 anys i a Amposta des de fa 52 anys.

L’alcalde demana polítiques a favor dels ajuntaments

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va alertar en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies del “col·lapse” que pateix el món local arran de l’excés de burocràcia i del control fiscal que han d’assumir. Solsona va demanar derogar la llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, aprovada pel PP el 2013, i impulsar polítiques “a favor dels ajuntaments”. També va criticar que la limitació als lloguers afecti la ciutat, ja que els perjudica al ser el Pla una comarca “compacta”.