L'estany va arribar l'any passat als 151.000 visitants

L’estany va acollir al juliol activitats per als més petits com els Contes Llunàtics de KabriolArts. - CONSORCI DE L’ESTANY

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana va rebre l’any passat la visita de 151.148 persones. La xifra s’ha pogut determinar gràcies a la instal·lació de comptadors automàtics als accessos el 2022 que permeten conèixer el nombre de persones que accedeixen a aquest espai natural i són radicalment diferents de les previsions que portava a terme el Consorci, que calculava que la xifra no era superior als 70.000 visitants anuals. Aquestes dades contrasten amb els visitants que rep el centre d’informació de l’estany, Cal Sinén, amb uns 4.815 usuaris. El director tècnic de l’Estany, Rafel Rocaspana, va assegurar que buscaran accions com millorar la senyalització i portaran a terme campanyes de difusió perquè el públic de l’Estany s’atansi fins a aquest centre d’informació.

La mesura també busca conèixer la procedència dels usuaris amb l’objectiu de customitzar més les activitats que s’organitzen en aquest espai natural. Una primera acció que ja s’ha impulsat és canviar l’horari, que és de dimecres a diumenge des de les deu del matí fins a les dos del migdia (anteriorment obria alguns dies al matí i d’altres a la tarda). Un dels col·lectius que també s’acosta de forma recurrent a aquesta zona humida són els estudiants: l’any 2023 van ser un total de 787 alumnes els que van participar en visites guiades.De les celebracions i activitats que ha acollit aquest espai, destaca el Dia de l’Estany, celebrat a la primavera amb l’objectiu de commemorar l’arribada de l’aigua a la llacuna després d’iniciar-se el procés de recuperació. Es van portar a terme trasllats en bus des d’estacions com la de Mollerussa o Ivars d’Urgell. Va ser un cap de setmana que va atreure unes mil persones.A nivell mediambiental, el Consorci de l’Estany ha iniciat diversos projectes com el de recuperació de vegetació halòfila, que creix de manera natural en sòls salins, amb la plantació de vint-i-set exemplars de quatre espècies protegides. Respecte a les aus que habiten en aquest espai natural, se n’han comptabilitzat unes 266, entre les quals la polla d’aigua, la fotja comuna o l’esplugabous.També viuen en aquest espai mamífers com els muricecs o les llúdries. Rocaspana va destacar que un dels animals que es planteja reintroduir a la zona són les papallones.