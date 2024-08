Suspesos actes de la Festa Major de Golmés per la mort d'una veïna durant una sessió de ball

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les activitats previstes per a diumenge a la nit en el marc de la Festa Major de Golmés van ser cancel·lades després d’un tràgic incident en la sessió de ball de la tarda: una veïna de Seròs d’uns 80 anys va perdre la vida després de patir una parada cardiorespiratòria. Malgrat que diversos veïns van actuar ràpidament (hi havia metges i serveis d’urgència participant en la festa) no se la va poder reanimar.