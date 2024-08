Els Bombers van utilitzar l’autoescala per apagar el foc a la coberta. - PAU PASCUAL

Un total de deu dotacions dels Bombers van treballar durant tota la jornada d’ahir en l’extinció d’un incendi al magatzem d’una empresa de biomassa de Torregrossa.

El foc es va declarar a les 11.07 hores i va cremar un tràiler i llenya que hi havia a l’interior. Els treballadors van ser evacuats. Els efectius van atacar el foc per les dos façanes i per la coberta, d’uralita, amb l’autoescala.