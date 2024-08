Correfoc i nit de discjòqueis per iniciar les festes d'agost

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Torregrossa ja està a punt per celebrar la festa major fins diumenge. El programa inclou una vintena de propostes que comencen avui amb un correfocs a càrrec del grup Rojos de Juneda que anirà seguit d’una nit de discjòqueis a la zona de les barbacoes amb DJ Cosmik, DJ Tay De Leon i DJ Moncho.

Demà dijous hi haurà activitats tradicionals com sardanes a la Sala Recreativa Municipal amb la cobla 11 de Setembre al migdia. A la tarda, els més petits podran participar en un concurs de dibuix organitzat per l’associació de famílies de l’escola La Bassa. A la mateixa hora hi haurà concert i ball amb l’orquestra Millenium i, a les vuit, els grallers Els Descordats obriran una cercavila.Els concerts del cap de setmana aniran a càrrec de Hey! Pachucos, Mon DJ i DJ Luara Bearka la matinada de divendres a dissabte, amb la de dissabte a diumenge per a 31 Fam, Angangas i DJ Matt Lasong. L’últim dia a la nit tindrà lloc el monòleg Tributo al Genio, d’Àngel Miralles.