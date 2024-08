La Festa Major de Torregrossa, amb novetats i activitats per a totes les edats

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

Torregrossa celebra els dies 14, 15, 16, 17 i 18 d'agost la seua Festa Major, una celebració molt esperada per grans i petits i que arriba amb un programa per a tots els gustos i edats. Així, es podrà gaudir, entre d'altres activitats, d'un parc aquàtic, titelles, jocs per a la canalla, sessions de ball i els indispensables concerts, tan esperats pels joves torregrossins i de la resta de la comarca del Segrià.

Enguany, com a novetat, l'entrada als balls i la reserva de llotges a la Sala Recreativa són gratuïtes per a tothom. Una altra novetat és que els actes dels jovent es desplacen a la zona de les barbacoes, on tindran lloc els concerts de tarda i nit.

A banda de les propostes musicals, la Festa Major de Torregrossa també té lloc per a l'humor i diumenge a la nit oferirà el monòleg d'Ángel Miralles 'Tributo al genio'.

Pel que fa als actes litúrgics, dijous, a les 10.30 hores, tindrà lloc la Missa en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció; divendres, a les 11.00 h, la missa en honor a Sant Roc a la Capella, i diumenge, a les 10.30 h, la missa de diumenge.

Tots els actes de la Festa Major de Torregrossa són gratuïts, excepte el concert jove de dissabte dia 17 (el preu de l'entrada és de 6 euros, amb consumició inclosa).

Els menors de 16 anys hauran d'entrar als concerts amb una autorització d'una persona major d'edat que els autoritza i els acompanya (el model es pot trobar a les xarxes socials de la Comissió de Joves).

Punt Lila: Durant els concerts del jovent, hi haurà una carpa informativa Punt Lila per una festa lliure de violències masclistes.

PROGRAMA

DIMECRES 14

-12.00 h. Repic de campanes anunciant la Festa Major

-21.30 h. Sopar d'entrepà de xulla, davant del local jove

-23.00h. Correfocs i espectacle a càrrec del grup Rojos Junda

-00.00h. Nit de djs' a la zona de les barcacoes amb DJ Cosmik, DJ Tay de Leon i DJ Moncho

DIJOUS 15

-12.00 h. Ballada de sardanes a la Sala Recreativa Municipal amb la Cobla 11 de Setembre

-18.30 h. Concurs de dibuix a les barbacoes, organitzat per l'AFA de l'escola La Bassa.

-18.30 h. Concert i ball de Festa Major amb Orquestra Millenium

-20.00 h. Cercavila amb el grup de gralles els Descordats

-22.00 h. Brunch electrònic a la zona de les barbacoes amb 2 Manu Monkeys i Dj Hoax

DIVENDRES 16

-18.00 h. Cursa d'obstacles (infantil-juvenil) amb Crazy Jump Race al carrer Doctor Fleming

-21.30 h. Sopar del jovent a la pista descoberta dels jardins

-00.00 h. Concert jove a la zona de barbacoes amb Hey! Pachucos, Mon Dj i DJ Luara Bearka

31 FAM

DISSABTE 17

-18.00 h. Concert i ball de Festa Major amb Orquestra Orgue de Gats

-De 16.00 h a 19.00 h. Parc aquàtic amb Pingüi a les piscines municipals.

-00.30 h. Concert Jove a la zona de les barbacoes amb 31 FAM, Angangas, DJ Matt Lasong

-07.00 h. Xaranga pels carrers del poble amb Suquet Calero

DIUMENGE 18

-18.00 h. Concert i ball de Festa Major amb Orquestra Excelsior

-19.00 h. Titelles al centre cívic amb De Faula

-21.30 h. Sopar popular a la pista descoberta

-22.00 h Bingo popular

-22.30 h. Monòleg amb Angel Miralles: 'Tributo al genio'