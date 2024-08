Liciten els serveis de veterinari i de menjar per a animals de carrer

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa ha tret a licitació els serveis de veterinari i de subministrament de menjar per als animals abandonats en el municipi. El primer surt amb un pressupost de 14.999 euros i el segon, per 6.000. El termini per presentar ofertes finalitza el dia 19 d’aquest mateix mes.

El consistori justifica aquesta contractació al no disposar de professionals que portin a terme aquest servei per atendre mascotes que són abandonades i estiguin ferides o malaltes. Respecte a l’alimentació, es busca atendre les colònies de gats i altres animals abandonats. La durada d’ambdós contractes serà de dos anys prorrogable per dos més.Aquestes licitacions arriben després de les protestes que va dur a terme al juny l’entitat Adopta’m Mollerussa, els membres de la qual desenvolupen tasques de voluntariat al refugi d’animals de la capital del Pla d’Urgell.Els responsables d’aquesta entitat han assegurat, en aquest sentit, que queden pendents algunes de les demandes que van acordar amb el consistori de la capital del Pla d’Urgell, com ara la de portar a terme la neteja mensual del refugi o la de definir un protocol d’actuació amb la Policia Local quan apareixen animals abandonats a la ciutat.