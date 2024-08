Una entitat americana posa 6.000 dòlars per reformar el refugi de pelegrins del Palau d'Anglesola

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Amics del Camí de Sant Jaume i del Camí Ignasià del Palau d’Anglesola ja construeix un nou refugi de pelegrins al Casal d’Entitats del municipi i ho fa amb ajuts procedents d’una entitat dels Estats Units, American Pilgrims on the Camino. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre formada per pelegrins americans i entre les seues accions hi ha la de donar suport a projectes de millora de les infraestructures i serveis del Camí de Sant Jaume.

Així, els del Palau han rebut 6.000 dòlars (uns 5.500 euros aproximadament) que els ha permès habilitar un nou equipament més confortable per als pelegrins tal com va explicar ahir el president de l’entitat, Ramon Revuelta. Tindrà una petita cuina i sales més àmplies que permetran incrementar el nombre de pelegrins, fins a un màxim de 12. L’actual refugi, ubicat a prop de les piscines, estava habilitat per a quatre persones i quan arribaven grups més nombrosos, havien d’utilitzar el pavelló poliesportiu.

La previsió és que les obres estiguin enllestides d’aquí a un parell de setmanes, abans de l’inici del curs escolar, tal com va remarcar Revuelta.

El Palau d’Anglesola rep anualment uns 400 pelegrins procedents de diferents països (molts dels quals americans) ja sigui del Camí de Sant Jaume com de l’Ignasià, dels quals una meitat fan servir aquest refugi i l’altra meitat fan ús de la pensió del municipi.Durant aquest 2024, American Pilgrims on the Camino ha subvencionat un total de 22 entitats procedents de diferents municipis espanyols, en especial aquells que formen part del Camí Francès, per un valor de 114.800 dòlars. La del Palau d’Anglesola és l’única entitat catalana a rebre aquesta ajuda. Des del 2008, la xifra de dòlars destinats a projectes del Camí de Sant Jaume ascendeix a 700.000 dòlars.Els Amics del Camí de Sant Jaume i Ignasià serà una de les entitats locals que tindran la seua seu al nou Casal d’Entitats, edifici que antigament ocupaven els alumnes de l’escola de primària Arnau Berenguer que ara compten amb un nou equipament davant de l’avinguda de Sant Roc.

Els bitllaires i la Penya Barcelonista, a l’antic col·legi

Les entitats i associacions socials, esportives i culturals ubicades al Palau d’Anglesola agilitzen els treballs per habilitar les seues noves seus al nou Casal d’Entitats, ubicat a la plaça Generalitat, ara que és lliure d’estudiants. Els primers a ocupar de forma oficial l’edifici seran el Club de Bitlles del Palau d’Anglesola. I és que dissabte vinent s’inaugurarà el nou camp de bitlles ubicat a l’antic pati de l’esmentat col·legi. Serà a les deu del matí, inclourà una tirada popular de bitlles i forma part del programa d’actes de la festa major d’agost d’aquest municipi del Pla d’Urgell. No caldrà fer inscripció prèvia per participar en la tirada, que serà oberta a veïns de totes les edats.També ha treballat per poder portar a terme el trasllat ben aviat i tenir llista la seua nova seu en aquest espai la Penya Barcelonista.