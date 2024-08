Mollerussa rebaixa a la meitat l'IBI a una seixantena de propietaris que tenen un pis cedit per a lloguer social

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Mollerussa ha aplicat enguany una rebaixa del 50% de l'IBI a 58 propietaris que tenen cedit un immoble a la Borsa d'Habitatge per al lloguer social. La mesura té per objectiu incrementar el parc d'habitatge social a la ciutat amb l'estímul d'avantatges fiscals per així donar sortida a la demanda actual. També contempla que la bonificació es vagi incrementant en funció de la permanència dels habitatges en aquesta borsa, gestionada pel consistori amb conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Així, mentre que el primer any és del 50%; el segon, serà del 60%; el tercer, del 70%; el quart, del 80%; i el cinquè i els posteriors del 95%.

Les dades les ha presentat aquest dimarts l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i la regidora d'Acció Social i Comunitària i Habitatge, Anna Carné, els quals han indicat que donar solucions a la problemàtica de l'habitatge és una de les prioritats actuals. En aquest sentit, han explicat que el pressupost per al 2025 contemplarà una partida per a poder adquirir pisos per tanteig i retracte i també que s'ha encarregat un estudi per quantificar els pisos buits que hi ha al municipi amb l'objectiu de poder contactar amb els propietaris perquè els cedeixin a la borsa.

A banda de la bonificació de l'IBI, els propietaris que cedeixen immobles a la borsa també tenen altres contraprestacions com la possibilitat d'obtenir assegurances gratuïtes multirisc i defensa jurídica per part de la Generalitat en cas d'haver-hi qualsevol desavinença amb els llogaters. Així mateix, des dels serveis d'Habitatge del consistori es fa un seguiment de la relació contractual durant la durada del contracte amb visites periòdiques als habitatges. A més, també han apuntat que el fet que pròximament s'habilitin les antigues oficines de la Caixa com a seu d'Acció Social i Habitatge millorarà l'atenció a la ciutadania.

Mollerussa gestiona 435 sol·licituds d'ajudes al lloguer

La regidora d'Habitatge ha explicat que enguany s'han gestionat un total de 435 sol·licituds d'ajudes per poder pagar l'habitatge, de les quals 32 són per a majors de 65 anys, 127 per a joves menors de 34 i 276 per a persones d'entre 35 i 64 anys.

Pel que fa a les dades sobre l'activitat de la Borsa d'Habitatge durant l'any passat es van realitzar 2.820 atencions a la ciutadania. També es van signar 3 contractes nous de lloguer i es va fer el seguiment de 60 habitatges amb contractes vigents.