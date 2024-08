Foc i tradicions il·luminen les festes

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres municipis del Pla han celebrat les festes majors d’agost: el Palau d’Anglesola, el Poal i Sidamon. Homenatges, espectacles de foc i activitats tradicionals com les bitlles no han faltat en les programacions. Així, al Palau el pregó de festes va ser a càrrec de la infermera Concepció Salvadó i el cap de la brigada municipal Pere Sarret, com un homenatge dels veïns per la seua jubilació.

La celebració també va incloure la inauguració de la nova pista de bitlles, que s’ha ubicat al pati de l’antic col·legi de primària i ara nou Casal d’Entitats. L’espectacle de foc va ser a càrrec d’Els Borjuts. La programació continuarà fins diumenge amb propostes com la presentació oficial dels equips de futbol sala avui dimecres o el segon torneig de pàdel divendres. Per la seua banda, el Poal va celebrar activitats com la Fira del Pou Alt o l’espectacle Atlantis per part de la companyia Alea. A Sidamon, les festes van incloure propostes com la 39a Festa de la Cassola de Pagès o un correfocs.Per al cap de setmana serà el torn de Miralcamp, que inclou propostes com un correcostes a càrrec del Jovent divendres o una llonganissada popular dilluns. Al seu torn, Fondarella també està llesta per a la celebració: demà dijous es portarà a terme una pedalada; divendres, l’escala en hi-fi; i dissabte, la festa de la cassola, seguida d’una Summer Party amb DJ Haro, Neus González i DJ Luara Bearka.