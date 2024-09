Mollerussa decidirà del 19 de setembre al 10 d’octubre quina proposta de reforma del parc li agrada més

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa votarà del 19 de setembre al 10 d’octubre quina és la proposta de reforma del parc municipal que més li agrada de les tres que van quedar finalistes al Concurs d’Idees que es va fer l’any passat. ho farà a través de la plataforma DecidimCAT, una eina digital de participació ciutadana que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a disposició de les administracions públiques per aquest tipus de consultes. Podran votar totes aquelles persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a la ciutat abans de l’1 de setembre d’enguany. El tret de sortida de la consulta serà amb una xerrada informativa on s’ha convidat als autors dels projectes perquè expliquin presencialment les seves propostes i puguin respondre dubtes.

Per exercir el vot, només caldrà entrar al lloc web www.mollerussa.cat i el banner principal portarà als usuaris directament a la plataforma, on caldrà registrar-se i escollir l’opció preferida. També es presentarà una breu enquesta addicional per aprofundir en l’opinió dels votants amb preguntes com, per exemple, quines activitats voldria poder fer al parc o com de necessàries es creuen les zones amb gespa o enjardinades.

Pel que fa als votants, amb la voluntat d’incentivar el vot dels joves d’entre 16 i 18 anys, se’ls adreçarà una carta personalitzada per convidar-los a participar en la decisió en tractar-se d’un dels públics d’interès per saber-ne l’opinió.

La proposta guanyadora de la consulta es donarà a conèixer el dia 15 d’octubre i la següent fase serà encarregar l’elaboració del projecte al departament d’Obra Nova del consistori amb l’objectiu que estigui enllestit durant el 2025, de manera que es pugui veure la inversió i “estar atents a les subvencions que puguin sortir per temes mediambientals i altres”, segons ha explicat l’alcalde Marc Solsona. El projecte que es faci ha de recollir el “criteri funcional i social” que s’extraurà de les respostes a l’enquesta i també de les aportacions que ja han fet els diferents consells de participació de la ciutat, ha afegit.

Les tres propostes ja van ser presentades públicament a la 151a Fira de Sant Josep, a l’estand de l’Ajuntament, on es va ubicar un punt de votació presencial perquè els visitants, estiguessin o no empadronats a Mollerussa, poguessin tirar l’opció que més els agradava. També, des de llavors, es poden consultar les propostes al web municipal de cara a aquesta segona fase de la votació.

Les propostes

Una de les línies conceptuals comú entre els tres projectes és l’eix vertebrador que travessa el parc des de la carretera de Miralcamp fins al carrer Tarragona, reforçant l’entrada d’aquest darrer carrer com a principal i convertint el carrer d’accés al CAP en passeig amb prioritat per a vinents i bicicletes. Així mateix, com a trets comuns també hi ha la previsió d’utilitzar l’espai per a diferents usos i esdeveniments, entre ells els firals i també el tancament de les mitgeres al voltant del parc per crear elements que mitiguin l’impacte visual.

Tanmateix, també hi ha, però, trets singulars. Així, en el cas del projecte ‘Para, respira, gaudeix’, destaca el fet que la via d’entrada per la carretera de Miralcamp s’eixampla i agafa espai de les piscines municipals per donar més amplitud al passeig i integrar-lo al parc. Dues singularitats més que inclou són el fet de preveure un tanca per clausurar el parc interior del parc a la nit i permetre així el trànsit per l’eix central que comunica els dos carrers i el fet d’incloure elements diferenciats per acollir els serveis i la zona de restauració. També especifica espais per a usos firals i preserva bona part de l’arbrat existent.

Pel que fa al projecte ‘Ágora’, dibuixa una gran plaça central com si fos una àgora per fomentar la interrelació i també preveu un espai lúdic d’aigua en la zona que fou la piscina de les escales. Quant al projecte ‘Vores’, presenta com a singularitats una plaça de terra tou al bell mig del passeig central, dibuixa diferents espais dins el parc i proposa una pista de patinatge on hi havia hagut la piscina de les escales així com juga amb l’arbrat per aïllar les mitgeres i crear zones diferenciades.