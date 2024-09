La reforma del parc es decidirà el 15 d'octubre

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa portarà a terme del 19 de setembre al 10 d’octubre una consulta popular per triar la reforma del parc municipal. Hi podran participar les persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat abans de l’1 de setembre d’aquest any, tal com van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i la regidora de Participació, Romy Balagué. Per començar, el dia 19 a les vuit del vespre es durà a terme una xarrada informativa al Centre Cultural, en què els autors dels tres projectes finalistes del concurs d’idees que es va fer l’any passat defensaran les seues idees. Així mateix, s’enviaran bitllets informatius als joves d’entre 16 i 18 anys.

Els veïns podran escollir el guanyador a partir del dia 19 i fins al 10 d’octubre. Per exercir el vot, s’haurà d’accedir al web municipal (mollerussa.cat) i accedir a la plataforma habilitada amb aquesta finalitat. També es presentarà una breu enquesta addicional per aprofundir en l’opinió dels votants. La proposta guanyadora de la consulta es donarà a conèixer el dia 15 d’octubre i la següent fase serà encarregar l’elaboració del projecte amb l’objectiu que estigui llest el 2025.