Sidamon estrena una associació de motards

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi de Sidamon ja té la seua associació motera. Es tracta de Nomadis, una nova entitat que vol ser el punt de trobada dels amants de les motos d’aquesta localitat així com també de municipis pròxims. L’objectiu: portar a terme sortides, reunions o activitats socials. El nom té la seua història: barreja el concepte de nòmada com a filosofia motera i la seua seu, Sidamon, que escrit al revés és nomadis, tal com va explicar el seu president, Àlex Dalmau. Per escalfar motors, diumenge passat va tenir lloc la primera Trobada Motera organitzada per aquesta associació, que va atreure uns 600 aficionats, entre ells, els participants de les mototrobades que es porten a terme a la demarcació molts diumenges. A més, la jornada també va incloure activitats com una gimcana, en la qual els motards van haver de visitar diferents municipis per aconseguir fins a quatre segells. Entre els guanyadors es va realitzar el sorteig de regals, que van des de cascos i pernils a productes específics per a les motos. Les famílies també van poder participar durant la jornada, ja que es va habilitar a la zona de la pista esportiva un circuit de motos elèctriques per als més petits. Així mateix, hi haurà una exposició de motos clàssiques i cotxes americans.