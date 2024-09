Detingut un traficant de cocaïna a Mollerussa durant un dispositiu policial en dos locals d'oci

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Mollerussa, van detenir aquest diumenge un home de 34 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues a la capital del Pla d'Urgell. La detenció es va produir durant un dispositiu de Mossos i policia local en dos locals d'oci nocturn ja que, segons la policia catalana, hi havia sospites de tràfic de drogues i consum de substàncies estupefaents a l’interior dels establiments. Arran de les inspeccions i identificacions van ser denunciades 5 persones per tinença i/o consum de substàncies estupefaents i es va detenir l'home, qui presumptament venia cocaïna en un dels locals. En el moment de la detenció li van comissar tres grams d’aquesta substància.