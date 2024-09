El repic de campanes, activat amb el mòbil

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vila-sana ha renovat el rellotge del campanar de l’església de Sant Miquel, que portava més d’una dècada sense funcionar. L’original datava del 1955 i va marcar durant molts anys les hores en aquest municipi del Pla d’Urgell. Posteriorment va deixar de funcionar i tot i que es van buscar solucions, cap no va acabar sent efectiva. Per aquesta raó, el consistori ha optat finalment per renovar-lo.

Aprofitant l’actuació, també s’ha instal·lat un nou sistema que permet automatitzar el toc de la campana de l’església. L’aplicació es pot controlar des de la sagristia i permet planificar els tocs, sense que calgui que una persona ho controli in situ. Un dels principals avantatges que ofereix la nova tecnologia és que la campana podrà tocar-se utilitzant un telèfon mòbil. Tan sols tocant la pantalla d’un dispositiu en el qual està instal·lat el programa adequat, s’activaran les campanes, encara que la persona que ho activi es trobi a quilòmetres de distància d’aquest municipi.Així, es podran activar tocs de campana que no s’hagin programat, com poden ser les campanes que anuncien una defunció, entre altres, tal com va explicar ahir l’alcalde, Jaume Caballé.Una altra de les novetats que s’han incorporat és una campana digital, que emet el so de diferents campanes i podrà crear melodies i anunciar festes. Serà un sistema que el consistori inaugurarà durant els actes de la festa major dedicada al patró del municipi, Sant Miquel, entre el 27 i 29 de setembre, que inclourà diferents propostes culturals, musicals i també tradicionals. En concret, l’acte inaugural serà després de la missa de diumenge.

Val a destacar que l’església de Vila-sana forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.L’alcalde del municipi va remarcar que el consistori treballa per millorar aquells elements i espais del poble que requereixen reparacions per assegurar d’aquesta forma un bon manteniment i conservació.