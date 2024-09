Un alumne de La Serra guanya el premi Mascançà de batxillerat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà va entregar dissabte passat el sisè Premi Treball de Recerca de Batxillerat corresponent al curs 2023-24. El guardonat en aquesta convocatòria ha estat Blai Balagué Brufau, alumne de l’Institut La Serra de Mollerussa, pel treball Revitalitzant espais al Pla d’Urgell: com fer que la meva llar tradicionalsigui autosuficient i sostenible. La investigació, tutoritzada per Míriam Vila, explora com aplicar la sostenibilitat en habitatges tradicionals de la comarca.

El premiat ha rebut un diploma de menció, un lot de revistes i publicacions de l’entitat i la subscripció gratuïta d’un any com a soci, a més de proposar la publicació d’una ressenya del treball en el setzè volum de la revista Mascançà, prevista per al 2025. Val a destacar que la revista d’aquest any inclourà la ressenya del guanyador del cinquè Premi Treball de Recerca de Batxillerat, una investigació sobre les expropiacions derivades del Canal d’Urgell. L’entrega del guardó (a la fotografia superior) va comptar amb la presència, a banda de l’alumne premiat, del president de Mascançà, Jaume Suau; del director de l’institut, Ignasi Serret, i de la tutora del treball, Míriam Vila.