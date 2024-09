Mollerussa estudia fer part de 10 carrers zona de vianants

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa planteja ampliar la xarxa de carrers que donen prioritat al vianant amb una desena de vies més: són els carrers Molí, Verge de Montserrat, Balmes, President Macià, Muralla, Navarra, Ave Maria i Aragó, així com les avingudes Generalitat i Pau Casals, que passarien a ser de calçada única (sense voreres). Així ho exposa el Pla de Mobilitat que el consistori preveu aprovar demà dijous en un ple ordinari. Es tracta d’un document marc que detalla accions que podrien desplegar-se els pròxims sis anys (en funció del pressupost o ajuts), amb un cost total de 9,5 milions d’euros, tal com van explicar l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor d’Urbanisme, Pere Garrofé.

Aquest pla proposa convertir la travessia de l’N-II en un “eix cívic” amb voreres més àmplies i un pas de vianants elevat entre l’església de Sant Jaume i la plaça de l’Ajuntament. En aquest sentit, Garrofé va remarcar que en l’actualitat passen per aquesta zona uns 10.559 vehicles al dia, 900 dels quals són pesants.Respecte al carril bici, es planteja uns 10 quilòmetres de via que connecta els centres educatius i equipaments locals.

Un altre dels punts és el transport urbà, en el qual s’aposta per un servei de transport públic que uneixi municipis pròxims amb la capital així com el parc de la Serra, que concentra equipaments educatius. A més, el document proposa, entre altres mesures, implantar sistemes tecnològics per controlar les zones de càrrega i descarrega: seria a través d’una aplicació mòbil que permetria tant a l’usuari com a la policia saber si el vehicle està estacionat correctament i si excedeix el temps màxim permès.

El ple plantejarà també la concessió de la medalla de servei de permanència al cap de la policia local, Salvador Tuixans, i al sergent Bruno Calero, que porten més de 25 anys de servei. També proposarà felicitacions públiques a cinc agents més: David Fernández, Jesús Pascual, Eloi Ollero, Xavier Camarasa i Víctor Mendoza, així com al subinspector dels Mossos Jordi Rodríguez Altozano, per diferents actuacions significatives realitzades en l’exercici de les seues funcions. D’altra banda, també es proposarà una felicitació al responsable dels plans d’autoprotecció municipal, Ramon Xinxó.