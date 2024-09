Pedalada al Poal per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ciclistes de totes les edats es van inscriure diumenge passat en una sortida popular que es va portar a terme al municipi del Poal. La iniciativa es va organitzar per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat. Els participants es van reunir a les deu del matí al centre del municipi per realitzar una de les dos rutes proposades, una de 4 quilòmetres i una altra de 14 per als més experts. El recorregut va incloure diferents camins de la localitat. Al finalitzar, hi va haver coca amb xocolate per a tothom, a càrrec de l’AMPA del col·legi.