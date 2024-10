El Casal Sènior exposa les obres guanyadores del Pintura Ràpida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Casal Municipal Sènior de la capital del Pla acull des d’ahir una exposició de les obres guanyadores de la 23 edició del Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Mollerussa, convocatòria que va reunir diumenge passat 41 artistes de tot Catalunya i també d’altres punts com Biscaia, Osca i Ciudad Real. El pintor Julio García, d’Abrera, es va emportar el primer premi amb una obra a l’oli del carrer Jacint Verdaguer.

Aquest guardó, patrocinat per l’ajuntament de la capital del Pla d’Urgell i Fira de Mollerussa, està dotat amb 1.200 euros. El segon premi, dotat amb 800 euros i patrocinat per Nufri, va ser per a Aida Mauri, de Moià, per una pintura que mostra el centre de la ciutat des d’una perspectiva aèria.

El pintor Abel Florido, de Barcelona, es va emportar el tercer, atorgat per la firma A. Miquel de Sidamon amb 600 euros. En total es van atorgar 12 premis per un import global de 6.095 euros, esponsoritzats per diferents empreses.El jurat d’aquest any va estar format per la directora del Museu de Lleida, Clara Arbués; Gerard Cucurull, gerent de Gerart Gallery, de Tàrrega, i Maria Dolors Carmona, gerent d’Arts Mollerussa.La mostra, organitzada per Fira de Mollerussa, es podrà visitar fins al diumenge dia 6 d’octubre.