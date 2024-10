Massives paelles de la germandat a Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El parc municipal de Mollerussa va acollir dissabte passat la Paellada del Pla, un esdeveniment que va congregar mig miler de persones. Totes lluïen un mocador de color taronja al coll que les convertia en participants oficials de l’esdeveniment. La jornada va incloure un concurs de paelles, en el qual diversos grups van competir per preparar la millor versió d’aquest plat emblemàtic. Entre els requisits indispensables de les bases calia “no intoxicar el jurat”. En total, es van preparar una quarantena de paelles.L’organització de l’esdeveniment va anar a càrrec de tres entitats locals: El Rovell, la Colla del 74 i El Jovent de Mollerussa.

L’escenari del dinar va ser el parc municipal.. - EVENTS10

Inicialment, la festa estava programada per al dissabte anterior amb prop d’un miler d’inscrits, però la previsió de pluges va obligar a retardar una setmana l’esdeveniment, davant la impossibilitat de traslladar la festa en un altre equipament. Per comptar amb una bona digestió, no van faltar a la tarda tota mena d’activitats per a tots els públics, entre les quals una energètica sessió de zumba. Per acabar la vetllada, música de DJ al mateix recinte. L’ambient festiu va convertir la paellada de diumenge en un gran èxit.La pròxima cita la protagonitzarà la Colla del 74, que ja té a punt la seua 50’s Fest, que se celebrarà al pavelló Pla d’Urgell el 19 d’octubre. Les entrades ja es poden adquirir anticipades per un preu de 10 euros en diferents comerços locals i al web events10.net.