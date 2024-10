Primeres obres als carrers amb l'asfalt deteriorat

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El mal estat del paviment en alguns carrers de Mollerussa és una de les queixes recurrents dels veïns. En vies com el camí d’Arbeca o el carrer Sant Jaume, la senyalització provisional instal·lada fa mesos pel consistori ja gairebé forma part del paisatge.

Ara, el consistori ha aprovat el projecte de reparació d’un total de nou punts, localitzats en sis carrers, amb esquerdes i clots al paviment que comprometen la seguretat dels vehicles i també dels vianants. En alguna d’aquestes vies, com el carrer Sant Ramon, s’han col·locat unes grans planxes metàl·liques per garantir que la zona no cedeix el pas dels cotxes i així minimitzar els riscos. Per la seua banda, l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, van explicar ahir que s’ha optat per portar a terme una actuació conjunta l’adjudicació la qual es tramitarà amb el caràcter d’urgència perquè els treballs puguin iniciar-se a començaments de desembre. El pressupost ascendeix als 50.000 euros.L’actuació no només se centrarà a cobrir els clots i arreglar el paviment, sinó que serà una actuació integral en què també es millorarà la xarxa de clavegueram o conduccions de reg que han estat els causants, en alguns casos, dels danys.Juntament amb el carrer Sant Jaume i els camins d’Arbeca i Sant Ramon de la capital del Pla, també s’actuarà en punts de la ronda de Sant Pere, el carrer de Sant Isidori i una de les vies del polígon on es troba l’empresa FerroFet.

En carrers com el de Sant Ramon s’han col·locat planxes metàl·liques per tapar els clots

Un altre dels punts problemàtics a la ciutat és l’avinguda del Canal, amb paviment deteriorat, exhibint fissures i seccions elevades a causa de l’avançat estat de degradació de la superfície. Destaca en especial la zona que va des del carrer Arbeca fins a la carretera de Miralcamp, ja que en un dels seus sentits se celebra el mercat setmanal, per la qual cosa és freqüentada per un gran nombre de vianants. Ara bé, el consistori encara no té data de reparació per a aquesta via.Així mateix, en un dels sentits de la carretera de Torregrossa, entre la parada d’autobús i el col·legi Pompeu Fabra, també s’han hagut de col·locar tanques a causa del mal estat del paviment.