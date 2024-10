Barbens acull la 41a edició de la Fira de la Poma: un cap de setmana ple d'activitats i sabors únics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 41a edició de la Fira de la Poma de Barbens se celebrarà els dies 19 i 20 d’octubre, oferint un ampli programa d’activitats que posen en valor la poma com a producte protagonista de la comarca. A continuació, detallem les activitats previstes:

Els propers dies 19 i 20 d'octubre, la localitat lleidatana de Barbens es convertirà en l'epicentre de la cultura i la gastronomia al voltant de la poma. La 41a edició de la Fira de la Poma arribarà carregada d'activitats per a tots els públics, amb l'objectiu de posar en valor aquest fruit tan característic de la comarca del Pla d'Urgell.

La inauguració oficial tindrà lloc el dissabte 19 a les 10.00 h, donant el tret de sortida a un cap de setmana ple de propostes. Una de les activitats més esperades serà la demostració de cuina a càrrec del xef Joel Castanyer, del restaurant La Boscana de Bellvís, que oferirà un tast de plats elaborats amb poma com a ingredient principal. Els assistents podran gaudir d'aquestes creacions culinàries amb una inscripció prèvia i un cost de 4 €.

L'art també tindrà el seu espai durant la fira, amb la inauguració de l'exposició de pintura col·lectiva "La poma" del Grupd'Art.cat a la Sala de les Quadres de l'Ajuntament. Els visitants podran admirar les obres exposades tant el dissabte com el diumenge en diferents horaris.

La música serà una altra de les protagonistes del cap de setmana, amb actuacions com el vermut musical amb la Rumba de Carlitos Miñarro i Xavier Reyes al violí, emmarcat dins del Festival Itinera. L'espai de les Barbacoes acollirà aquesta proposta, amb servei de barra a càrrec de l'AFA de l'escola Sant Roc.

Activitats per a tota la família

La Fira de la Poma de Barbens també ha previst nombroses activitats perquè petits i grans gaudeixin d'un cap de setmana inoblidable. Els més menuts podran divertir-se amb els jocs infantils de fusta "Colors de monstre" de Tombs Creatius, disponibles el dissabte de 16.00 h a 19.00 h a l'espai de les Barbacoes.

Per als amants de la sidra, el dissabte de 17.30 h a 19.30 h es realitzarà un tast de sidra a càrrec de Sidra la Solana de Puigverd de Lleida. Aquesta activitat, que tindrà lloc a la Llar de Jubilats, requerirà inscripció prèvia a l'Ajuntament i comptarà amb places limitades a 20 persones per torn.

Una proposta original serà el concurs de puzles amb la poma com a temàtica central, que es durà a terme el dissabte de 17.00 h a 19.30 h a l'Espai d'Art Josep Aragonès Zafra. Els participants podran demostrar la seva habilitat i rapidesa en la resolució d'aquests trencaclosques temàtics.

Gastronomia, música i tradició

El dissabte a la nit, la fira continuarà amb un sopar popular al poliesportiu, seguit d'un concert amb els grups Crit, Komandants de Tros i DJ Sala. L'organització i el servei de barra aniran a càrrec de l'Associació Jove Els Indis de Barbens, garantint una vetllada plena de bon ambient i diversió.

Durant tot el dissabte, l'espai de les Barbacoes es convertirà en el punt neuràlgic de la fira, amb diverses activitats paral·leles. Els visitants podran passejar per l'Espai Paradetes, on trobaran productes de la terra, Delicadeses del Pla d'Urgell i venda de pomes. També podran gaudir de l'Espai de degustació de suc artesanal, on tindran l'oportunitat d'elaborar el seu propi suc de poma.

A més, l'espai Mossegapoma permetrà als assistents descobrir les diferents varietats de pomes de Barbens i conèixer les seves propietats nutricionals i gastronòmiques. Una exposició i decoracions de pomes, un espai infantil i un espai vermut completaran l'oferta d'aquest enclavament central de la fira.

Diumenge de tractors, gegants i espectacles

El diumenge 20 d'octubre, les activitats es traslladaran a l'espai entre els carrers de Lleida i Barcelona. A partir de les 9.00 h, els aficionats als vehicles agrícoles podran gaudir d'una exposició de tractors antics amb la col·laboració dels Amics dels Tractors Antics de Ponent. Mitja hora més tard, el Bar Espanyol oferirà un esmorzar per agafar forces.

A les 10.00 h, tindrà lloc una gimcana de tractors amb la participació de Tallers A. Miquel - Linde, Baltrons i Raimat Reparacions, posant a prova l'habilitat dels conductors d'aquests vehicles. Paral·lelament, de 10.30 h a 13.30 h, els més petits gaudiran d'un espai infantil amb un circuit de tractors i tallers de decoració de pomes, gràcies al suport del programa Temps per cures de la Generalitat de Catalunya.

La cultura popular també estarà present el diumenge amb una cercavila a les 12.00 h, protagonitzada pel gegantó Poma Pometa i els capgrossos de Barbens, acompanyats de la Colla gegantera i grallera l'Arreu de Mollerussa. Aquest recorregut pels carrers de la localitat omplirà de color i música el matí del segon dia de la fira.

A partir de les 11.00 h i fins a l'hora del vermut, l'Associació Dones Indianes de Barbens s'encarregarà del servei de barra, oferint begudes i aperitius per refrescar-se i picar alguna cosa.

Teatre infantil i ball per a tots els públics

La tarda del diumenge estarà marcada per dues propostes d'allò més atractives. A les 17.00 h, la companyia Zum Zum Teatre presentarà l'espectacle infantil "La gallina dels ous d'or" al pati del Castell, transportant els nens i nenes a un món màgic ple de diversió i aprenentatges.

I per tancar la fira amb bon ritme, a les 18.00 h tindrà lloc un concert i sessió llarga de ball amb l'orquestra La Chatta al poliesportiu. Grans i petits podran ballar i gaudir de la millor música en directe, amb servei de bar disponible al Bar poli.

Firetes durant tot el cap de setmana

Com ja és tradició, durant tot el cap de setmana els visitants podran passejar per les firetes instal·lades al carrer Ramon i Cajal. Aquestes paradetes oferiran productes variats, articles de regal, llaminadures i molt més, complementant així l'oferta lúdica i comercial de la Fira de la Poma.

Un esdeveniment consolidat i esperat

La Fira de la Poma de Barbens s'ha convertit, al llarg de les seves 41 edicions, en un dels esdeveniments més destacats del calendari festiu i cultural de la comarca del Pla d'Urgell. Any rere any, el tercer cap de setmana d'octubre la localitat s'omple de visitants procedents de tota la província de Lleida i més enllà, atrets per la qualitat dels seus productes i la varietat de la seva programació.

Amb activitats per a tots els gustos i edats, aquesta fira s'ha consolidat com una cita ineludible per a tots aquells que vulguin gaudir de la gastronomia, la cultura i la tradició al voltant de la poma. Una festa que posa en valor el potencial d'aquest fruit i que contribueix a dinamitzar econòmicament i socialment el municipi de Barbens i la seva àrea d'influència.

Sens dubte, la 41a edició de la Fira de la Poma promet ser tot un èxit, gràcies a l'esforç i la implicació de l'Ajuntament, les entitats locals i els veïns i veïnes de la localitat, que treballaran de valent perquè tot surti a la perfecció i els visitants s'emportin un gran record del seu pas per Barbens. Una ocasió única per descobrir o redescobrir el bo i millor d'aquesta terra, a través d'un producte tan emblemàtic i suculent com la poma.

