Premi Ànima per a l'agència de l'ONU per als refugiats de Palestina

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els premis Ànima Ciutat de Mollerussa, impulsats per l’ajuntament de la capital del Pla i el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran (CIS), distingiran en la novena edició amb el Reconeixement Abba Melaku la tasca de l’Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) per la seua tasca de protecció de les persones refugiades palestines i per la seua capacitat d’operar en un context complex com és el de Gaza, responent a les contínues situacions d’emergència que s’hi produeixen. Així mateix, aquest any s’ha decidit, de manera excepcional, atorgar un segon Reconeixement Abba Melaku a Josep Maria Pujol, qui fins ara ha estat president del CIS Ángel Olaran després d’assumir el relleu el 2015 després de la mort sobtada del seu germà, Àngel Pujol, i que ha estat una de les persones clau en la creació dels premis Ànima, des d’on ha promogut la millora de la societat a través de la solidaritat. Així ho van exposar ahir l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i Miquel Pujol, del patronat del CIS Ángel Olaran, que van apuntar que l’acte d’entrega dels guardons serà el 25 d’octubre en el marc de la quinzena Vetllada Solidària al restaurant Resquitx de Golmés.

L’acta de la decisió del jurat recull que s’atorga la distinció a l’agència UNRWA “per la seua tasca d’assistència i protecció ininterrompuda des del 1950 en favor de més de sis milions de persones refugiades de Palestina, destacant la seua rigorosa neutralitat i imparcialitat en la provisió de serveis essencials, incloent educació, sanitat, alimentació i protecció social, en cinc regions del Pròxim Orient altament conflictives”.

El jurat d’aquest guardó internacional, que es va reunir el 7 d’octubre passat, ha estat renovat aquest any amb la incorporació de la directora general de Cooperació al Desenvolupament del Govern de la Generalitat, Yoya Alcoceba. També s’incorpora Antoni Reig com a nou president del CIS Ángel Olaran. Completen el jurat l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy; i l’expert en cooperació internacional Manel Vila, qui també va ser director general de Cooperació al Desenvolupament des del 2016 fins al 2021.

Reconeixements locals a Dolors Bell-lloch i Tere Grañó

La vetllada solidària també acollirà l’entrega dels premis Àngel Pujol a persones i entitats de proximitat que han destacat en l’àmbit social. Així, es reconeixerà la tasca de Dolors Bell-lloch, com a impulsora del Centre de Formació d’Adults; Tere Grañó, per la seua llarga trajectòria davant entitats com L’Albada, les Aules Universitàries i, actualment, la Cooperativa de Transició Energètica La Plana Sostenible; l’Associació d’Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa-Golmés al Salt del Duran, per la seua implicació en la conservació i millora d’aquest espai natural; l’Associació Senegalesa de Mollerussa, que ha complert 20 anys d’activitat i rep un premi per la seua tasca d’integració en l’àmbit social i, finalment, la Residència Llar Terres de Ponent de Mollerussa, per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física.