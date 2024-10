A punt a la primavera el centre d'emprenedoria de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa preveu posar en marxa a la primavera el nou Institut d’Emprenedoria i Innovació (Insemi) que s’està habilitant a les oficines del Patronat de Fira de Mollerussa a l’edifici Sant Jordi. Les obres, que van a càrrec de l’empresa Fridecal i compten amb un pressupost total de 300.000 euros procedents d’una subvenció de l’Estat, estaran a punt a finals d’aquest any i quedaran pendents de completar durant els primers mesos del 2025 alguns treballs de transformació digital o la creació de la imatge corporativa.

Actualment, les oficines de la Fira s’han traslladat als pavellons firals fins almenys passada la pròxima Fira de Sant Josep, que serà al març, tal com va explicar ahir el primer edil, Marc Solsona. El nou equipament no només donarà servei al Patronat, sinó que també tindrà espais per a emprenedors i oferirà serveis de formació, assessorament i emprenedoria per al teixit empresarial de la ciutat i la comarca, una cosa que s’està treballant en col·laboració amb el consell comarcal.Per la seua part, el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, va explicar que els treballs impliquen canviar l’aïllament tèrmic i renovar la fusteria per obtenir més eficiència energètica.