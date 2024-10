Quinze joves en espera per tenir autobús escolar

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quinzena de joves menors de 16 anys estan en llista d’espera per poder accedir a transport escolar que els traslladi als instituts de Secundària ubicats a Mollerussa. Per aquesta raó, el consell comarcal del Pla d’Urgell reclamarà al departament d’Educació i Formació Professional que els transfereixi les competències en aquesta matèria, amb el principal objectiu de reorganitzar les rutes i garantir aquest servei a tots els alumnes.

“Les famílies tenen el dret de lliure elecció de centre i transport gratuït. Aquest últim, tanmateix, el perden si escullen un institut diferent del que tenen assignat”, va explicar ahir el president de l’entitat comarcal, Carles Palau, ja que s’apliquen uns criteris “molt limitadors” que el departament va establir l’any 1996. En aquest sentit, va remarcar que a les zones rurals “no es poden seguir els mateixos criteris que a les àrees metropolitanes, que compten amb més disponibilitat de transport públic”.Aquest curs, el consell gestiona el transport de 800 alumnes, que utilitzen unes 19 rutes. Palau va assegurar que poder gestionar ells mateixos aquest servei permetria optimitzar els viatges, mentre que prioritzaria que cap alumne no es quedi sense plaça. Així mateix, va remarcar que juntament amb els 15 alumnes que estan en llista d’espera, hi ha més famílies que no han sol·licitat el servei per evitar la incertesa. També va criticar que els estudiants que no tenen el servei gratuït han de pagar 1,5 euros al dia per viatge, tenint en compte que el transport públic general té preus, en el cas dels abonaments, molt més barats. També va reclamar a la Generalitat que es tinguin en compte les realitats dels entorns rurals a l’hora de definir els costos quan es contractin les línies perquè “no pot ser que els preus que s’indiquen el 2024 siguin els mateixos que fa 10 anys”.El president del consell comarcal del Pla d’Urgell va remarcar que el transport escolar contribueix també a evitar la despoblació i facilita la conciliació de la vida laboral de les famílies.En l’actualitat, Mollerussa acull tots els centres d’educació secundària de la comarca. Els instituts La Serra i Salt del Duran (aquest últim només amb alumnes de l’ESO) acull estudiants de diferents municipis de la comarca, per la qual cosa és obligatori el trasllat dels alumnes. L’institut Terres de Ponent està destinat als estudiants de la ciutat.