Comencen les obres de la nova escola del Poal que entrarà en funcionament el curs vinent

El Poal ha oficialitzat l'inici dels treballs de construcció del nou edifici de l'escola El Roser – ZER Plaurcén amb la col·locació de la primera pedra. L'acte simbòlic ha estat encapçalat per la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i l'alcaldessa del municipi, Estela Lleonart, i ha comptat amb l'assistència d'alumnes i familiars dels estudiants. El nou edifici, de planta baixa, ocuparà més de 600 metres quadrats, a banda de la zona exterior. Els treballs s'allargaran 9 mesos i estan pressupostats en més d'un milió d'euros. Així, el pròxim curs els alumnes es traslladaran al nou centre i deixaran les dependències de l'Ajuntament. Feia més de 20 anys que els veïns reclamaven la construcció de l'escola.

La consellera, l'alcaldessa, la directora del centre i l'alumnat han enterrat la primera pedra juntament amb una càpsula del temps, que han omplert amb els desitjos dels alumnes de l'escola, una bandera del municipi i un diari amb data d'avui.

La consellera Esther Niubó s'ha mostrat il·lusionada de poder compartir amb el municipi una jornada que ha de precedir la posada en marxa de la nova escola, i també ha valorat que el nou centre "és la millor manera d'assegurar la pervivència de la comarca i el seu model de vida".

Més de 600 metres quadrats i 1,69 MEUR d'inversió

L'edifici del nou centre tindrà 637 metre quadrats i està situat en una parcel·la de 2.193 metres quadrats, ubicada en un solar a les afores del poble. En formar part d'una ZER, l'escola funciona per cicles, i tindrà 4 espais. El pressupost de l'obra és de 1.689.349,87 d'euros.

Més de 20 anys de reivindicacions

El municipi reclama la construcció de l'escola des de fa més de 20 anys. L'Ajuntament va cedir els terrenys a la Generalitat l'any 2007, però degut a diversos canvis en el projecte, els treballs no han començat fins aquesta tardor. "Per fi ja és una realitat. Que els infants puguin tenir una escola com Déu mana amb una infraestructura fora les dependències de l'ajuntament és una fita molt important", ha destacat l'alcaldessa Estela Lleonart.

L'escola del Roser s'ubica a l'edifici consistorial des de fa més de 50 anys, un espai que ha quedat petit per a la seixantena d'alumnes del centre. Pel que fa a als futurs usos d'aquest espai un cop els alumnes es traslladin a la nova escola, Lleonart ha dit que hi volen habilitar un centre de serveis adreçat a persones grans i també un espai per a infants i joves.