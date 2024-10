Mollerussa, sense nínxols nous, accelera ampliar el cementiri

Publicat per Joan GómezLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Adquirir un nínxol nou a Mollerussa és, en l’actualitat, impossible. I és que els 480 que queden sense ocupar al cementiri ja van ser en el seu dia comprats per veïns. Per poder fer front a la demanda, l’ajuntament planteja portar a terme una nova ampliació del cementiri, amb noranta-sis nínxols més.

Mentrestant, l’única forma possible d’enterrament és a la zona dels columbaris (la majoria estan disponibles), on es poden dipositar les cendres dels difunts, haver adquirit un nínxol fa un temps o optar-ne per un de segona mà. El consistori té identificats, després d’un procés de reordenació, unes vuitanta tombes els titulars de les quals van perdre fa temps els drets funeraris. Molts es troben a la zona antiga del cementiri, on es troba l’accés i els panteons i les tombes sota terra, algunes de les quals de principis del segle XX. L’ajuntament agilitzarà la nova fase de construcció de nínxols perquè estigui llesta durant el primer trimestre del 2025. El procés que se seguirà serà igual que en anteriors ampliacions i se celebrarà un oferiment públic perquè els veïns que estiguin interessats puguin fer una reserva prèvia. L’última, efectuada el 2018 amb 88 nínxols, va permetre que el projecte es licités amb la meitat reservats. El consistori té previst aprovar el projecte de construcció en els propers quinze dies.

Per la seua part, l’ajuntament de Solsona també ha posat en marxa una campanya per recuperar la titularitat de nínxols i no haver de construir-ne altres de nous. Segons va fer públic, dels 2.334 que hi ha, sols trenta estan lliures i pendents de concessió. Afirma que “hi ha molts ciutadans que han rebut la transmissió de títols de dret funerari sense que prevegin utilitzar-los”.La majoria de municipis tenen nínxols disponibles, encara que alguns en un número molt reduït. A Lleida ciutat n’hi ha uns 50, segons la Paeria, així com 103 columbaris. A l’Urgell, Nalec només compta amb un, mentre que Preixana i Sant Martí de Riucorb en disposen de pocs, i el primer en construirà més. Mentrestant, la Fuliola ja en va construir una dotzena i Tornabous projecta reformar els cementiris del Tarròs i la Guàrdia d’Urgell, en els quals instal·larà columbaris. De tots aquests pobles, només la Fuliola i Preixana compten amb columbaris per dipositar les urnes amb les cendres de persones mortes que han estat incinerades, mentre que Ciutadilla té previst habilitar columbaris prefabricats.