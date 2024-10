Cinc municipis del Pla d'Urgell s'uneixen al túnel de terror

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La comarca ja ho té tot a punt per viure la vigília de Tots Sants més terrorífica. Aquest any, fins a cinc municipis ja tenen llest el seu túnel de terror, entre els quals Castellnou de Seana. I és que el consistori d’aquest municipi ha optat per recuperar-lo després de dos anys sense celebrar-se i ho farà en gran, amb una escenificació de diferents pel·lícules de por. Serà a l’edifici de Cal Marxant a la plaça Major a partir de les set de la tarda. L’entrada tindrà un preu de dos euros.

A Torregrossa, el túnel del terror s’habilitarà a l’Edifici Cívic. A les sis de la tarda serà el torn dels més petits i a partir de les set, el dels més valents. Per acabar la festa, música a partir de DJ Rico. Al Palau d’Anglesola, l’activitat es portarà a terme a les antigues escoles en dos torns, un de tarda, a partir de dos quarts de set, i un altre de més terrorífic a partir de la mitjanit.

Golmés recrearà un Circ del Terror, que es podrà visitar el 31 i es repetirà els dies 2 i 9 de novembre

Per la seua part, Golmés aposta per un Circ del Terror, que tindrà com a escenari les piscines municipals. No només es farà el dia 31 sinó que es repetirà els dies 2 i 9 de novembre. La projecció infantil serà de sis a vuit de la tarda (els dies 31 i 9) i la destinada al públic adult, des de dos quarts de deu de la nit fins a dos quarts d’una.

Finalment, el municipi de Fondarella celebrarà el Castaween davant l’ermita i comptarà amb un passatge del terror i també amb un sopar tradicional de castanyada.

Als municipis de Miralcamp, Bellvís i Sidamon s’han dissenyat rutes per habitatges en què els nens podran recollir llaminadures a través de l’activitat de trick or treat (truc o dolç). A Vilanova, Sidamon i Barbens estan previstos sopars de germanor.

Per a la festivitat de Tots Sants, l’1 de novembre, el municipi de Golmés inaugurarà un espai dedicat al dol perinatal que s’ha habilitat al cementiri. Serà a partir de dos quarts d’una del migdia. També hi haurà música instrumental a càrrec de Mireia Solos. A Vilanova de Bellpuig, el grup Trio Elisis oferirà un concert al migdia al cementiri.