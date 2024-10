Comptadors de l'aigua ultrasònics per estalviar a Golmés

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Golmés començarà a finals del mes de novembre les obres per substituir els tradicionals comptadors d’aigua instal·lats als habitatges per dispositius intel·ligents. Els nous aparells permetran detectar fuites o mesurar la temperatura de l’aigua per detectar possibles danys per gelades. També permetran descobrir problemes sobre la qualitat de l’aigua per altes temperatures.

En total, s’instal·laran 966 comptadors ultrasònics amb sistema de telemesura. El principal objectiu és optimitzar la gestió de l’aigua de boca, una acció que el consistori ja va iniciar amb les millores que va portar a terme a la planta potabilitzadora i la xarxa municipal, que van permetre l’any passat estalviar un 21 per cent d’aigua, tal com va apuntar l’alcalde d’aquest municipi, Jordi Calvís.

Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Transparenta Cicle Integral de l’Aigua SL per un import de 195.321,66 euros i un termini d’execució de quatre mesos. Un total de quatre empreses es van presentar al procés de licitació.

Els treballs en aquest municipi només preveuen la substitució dels comptadors mecànics existents amb els seus corresponents accessoris de connexió però no es col·locaran noves caixes de comptadors.