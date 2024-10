L'art de crear amb material reutilitzable

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un local de Mollerussa ubicat al camí d’Arbeca s’ha convertit en una improvisada galeria d’art que mostra els treballs de diferents veïns de la ciutat. Són Antonio i Francisco Navas, juntament amb Alfonso Romero, que aprofiten la jubilació per explorar el seu vessant més imaginatiu. Tots comparteixen la manera de crear: utilitzen materials reciclats.

Ja fa diversos anys que l’Antonio dissenya maquetes de fusta que amb els anys ha anat perfeccionant. Ha elaborat, per exemple, una maqueta de l’edifici de Cal Niubó, seu del consell comarcal, amb il·luminació per fer-lo més realista. També ha portat a terme altres treballs com una nòria i fins i tot un pessebre. Per la seua part, el Francisco s’ha especialitzat a recrear bonsais, alguns de seminaturals, fets amb braçalets i altres elements. I l’Alfonso ha optat per les escultures de ferro: algunes de fetes amb cadenes. La mostra és oberta a tots els veïns i l’ofereixen a col·lectius i escoles.