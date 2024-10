La Volta de l'Estany espera superar els mil atletes participants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Volta de l’Estany espera aconseguir en la quinzena edició un rècord i arribar fins als mil cent inscrits. Es preveu superar la xifra de gairebé mil participants aconseguida en la desena edició entre els atletes que correran en la prova de 10 quilòmetres, que recorre tot el perímetre de l’estany; en la de 7 i la caminada. També s’inclou la modalitat de cadira de rodes, que passa pel lateral de la zona humida, per camins pavimentats. Així ho va explicar el president de l’entitat organitzadora, el Club Atlètic Ivars, que va afegir que enguany per atreure més participants s’han impulsat dos xarrades prèvies sobre l’atletisme. La primera anirà a càrrec del corredor de trail Pol Makuri i la segona, amb la participació d’atletes de la zona com Joan Valls, Victòria Porta, Arnau Monné i Anna Gilabert. A dos setmanes de la seua celebració, prevista per al 10 de novembre, unes 950 persones ja han confirmat que hi assistiran. La sortida està prevista a les 10 del matí al carrer Felip Rodés, davant del consistori. Després d’una hora i mitja, es portarà a terme l’entrega de premis. Uns 200 voluntaris col·laboraran en l’organització d’aquest esdeveniment esportiu. Els inscrits s’emportaran com a regal un paravent.