Mollerussa modifica el pressupost per incorporar subvencions i inversió i congela l’IBI i el rebut de la brossa

L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació de Ple extraordinari de dijous incorporar al pressupost dues subvencions de la Generalitat que tenen per objectiu, d’una banda, millorar l’accessibilitat a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila i per l’altra, dotar l’Arxiu Comarcal de climatització a la zona dels arxius físics. També s’hi afegeix una partida de més de 2.500 euros corresponent a les recaptacions de la taxa turística que es destinarà a millorar l’accessibilitat al Museu de Vestits de Paper. El ple aprovarà la congelació de l’IBI i el rebut de la brossa però també l’ajornament de les obres de la tanca que havia de rodejar l’ampliació del pati de l’escola Ignasi Peraire. L’alcalde Marc Solsona ha explicat que s’executarà al 2025.

La millora de l’accés a la Biblioteca Comarcal es farà per un import de 27.961 euros, mentre que la climatització de l’arxiu comarcal per 7.600 euros.

Les modificacions de les ordenances municipals no tenen cap implicació econòmica en el padró, segons l’alcalde, ja que es congela l’IBI, la brossa, les clavegueres i els guals. En aquest sentit, Solsona ha explicat que el que es fa és adequar i ajustar els redactats d’algunes ordenances modificades així com incorporar elements com el preu dels productes de promoció del Museu de Vestits de Paper o la taxa per ús de la Sala Polivalent de L’Amistat, que serà de 25 euros per hora, o l’ús de l’antiga terrassa de la discoteca Musicland, que es fixa en 94,80 euros per mig dia.

Pel que fa a la tanca de l’escola Ignasi Peraire, Solsona ha volgut deixar clar que la seva formació, Mollerussa Primer (Ara Pacte Local), el PSC i Junts, que formen el govern municipal, van ser els únics que van decidir incorporar-la al pressupost i la resta de grups hi van votar en contra “tot i que estaven a favor de la inversió”. El pressupost 2024 es va aprovar a l’octubre i va entrar en vigor al novembre. La partida destinada a la tanca era de 70.000 euros però encara no es pot executar perquè falta el projecte i alguns estudis per tant, segons Solsona, era “absurd” mantenir-la i es destinen els diners a altres necessitats per tornar a incloure la partida als comptes de l’any que ve.

L’ampliació del pati d’aquesta escola es va posar de manifest després de la polèmica arran de les obres per adequar el nou recinte de la Fira de Sant Josep fa dos anys, quan es va dur a terme una alineació d’un carrer i es va perdre una part del pati del centre. L’Ajuntament va modificar posteriorment el POUM per poder ampliar en 1.800 metres quadrats el pati.

El Ple també aprovarà dos modificacions de crèdit; una de 65.470 euros, la qual incorpora diferents partides per inversions diverses com la impermeabilització de la coberta de l’edifici consistorial, la reposició d’elements de climatització del Casal Sènior, la compra de mobiliari urbà o l’arranjament de la coberta del Teatre L’Amistat, entre d’altres. La segona modificació de crèdit, per un import de 137.565 euros, és per suplementar diferents partides per a la millora de canonades de distribució de diferents carrers, d’equipament i utillatge de l’Escola de Música o de maquinària d’instal·lacions esportives, entre d’altres.