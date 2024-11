Lloguen la terrassa del Musicland per 94 euros

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa mantindrà l’any que ve congelades la taxes de l’IBI, les escombraries, el clavegueram i els guals. El consistori debatrà demà en un ple extraordinari la modificació de diferents ordenances municipals, en les quals sí que actualitzarà el preu de l’ús privat de la sala polivalent de L’Amistat, que serà de 25 euros l’hora. També es fixa en 94,80 euros per mig dia l’ús de la terrassa de l’antiga discoteca Musicland.

L’ordre del dia també inclou la incorporació al pressupost de dos subvencions de la Generalitat que tenen per objectiu, d’una banda, millorar l’accessibilitat de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila per un import de 27.961 euros, i, de l’altra, dotar l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell de climatització a la zona on es troben els arxius físics de documentació per un import de 7.600 euros. A aquestes dos subvencions s’afegeix la incorporació d’una partida de 2.545 euros, corresponent a les recaptacions sobre les estades en establiments turístics el 2023 i el primer trimestre del 2024 i que es destinarà a millorar l’accessibilitat al Museu de Vestits de Paper, segons va assenyalar l’alcalde, Marc Solsona, que també va ajornar al proper 2025 l’inici de les obres de construcció d’una tanca al col·legi de Primària Mestre Ignasi Peraire.El ple també inclou dos modificacions de crèdit: una de 65.470 euros, que incorpora diferents partides per a inversions diverses, com la impermeabilització de la coberta de l’edifici consistorial, la reposició d’elements de climatització del Casal Sènior, la compra de mobiliari urbà o l’arranjament de la coberta del Teatre L’Amistat, entre d’altres. La segona modificació de 137.565 euros és per suplementar diferents partides per a la millora de canonades de distribució en diversos carrers, entre d’altres. Un altre punt serà la renovació del càrrec de jutge de pau titular arran de la renúncia de l’anterior, Josep Maria de las Heras Vallverdú. La nova jutge serà Dolors Capell Caballol, que fins ara havia estat suplent. Serà la primera dona de la ciutat a ostentar aquest càrrec.