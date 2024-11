Mollerussa tanca l’any firal amb 400 cotxes venuts per valor de 10,5 milions d'euros

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fira de Mollerussa ha tancat l’any firal amb 400 cotxes venuts per valor de 10,5 milions d'euros en els tres certàmens firals dedicats a l’automòbil. El darrer va tenir lloc a l’octubre i va ser la fira Autotardor de vehicle d’ocasió, on es van superar les expectatives amb 121 vehicles venuts per valor de 2,5 milions d'euros. L’alcalde de Mollerussa i president de l’ens firal, Marc Solsona, ha destacat que una xifra de vendes així no s’aconseguia des d’abans de la pandèmia, al 2019, quan es va batre el rècord de cotxes venuts en un any amb 500 unitats per valor d’11,9 milions d'euros. L’organització ja treballa en les fires de 2025 que arrencarà amb la de Sant Josep, amb una previsió de 5 dies de durada i bones expectatives pel que fa a l’assistència d’expositors.

De les tres fires que es fan a Mollerussa on es venen cotxes, la de Sant Josep, que compta amb el Saló de l’Automòbil amb vehicles nous, és la que n’ha venut més aquest any; en concret 176. Al seu darrera s’hi ha situat l’Autotardor, amb 121 cotxes venuts i la que se celebra a la primavera, l’Autotrac, en va vendre 103. Aquestes dos darreres són fires on es venen cotxes d’ocasió.

Fira de Mollerussa ha donat aquest dimarts xifres de venda de la darrera fira Autotardor així com també l’origen dels compradors. El 90% han estat provinents de la demarcació de Lleida, un 7% de la resta de Catalunya i un 3% de fora. Segons Marc Solsona, aquests bons indicadors pel que fa al volum de vendes constaten que la fira està “consolidada i supera les expectatives” malgrat n’hi hagi moltes de similars a ciutats de l’entorn de la capital del Pla d’Urgell.

Canvis a la propera Fira de Sant Josep

Després de la celebració el cap de setmana passat de la Lan Party, Fira de Mollerussa ja ha tancat l’any firal i Solsona ha fet un balanç positiu malgrat el “repte” de passar pàgina del 150è aniversari de la Fira de Sant Josep, que va ser el 2023. En aquest sentit, ha assegurat que la part comercial amb els contactes amb expositors per a la Fira de Sant Josep de 2025 “va a bon ritme” però ha avançat que caldrà fer algun canvi al recinte de maquinària.

Això es deu al fet que ara la gran majoria d’expositors es concentren a l’explanada i que hi ha al darrera dels Pavellons Firals i part del passeig de l’avinguda del Canal concentra menys firmes. Alguns expositors han demanat d’atansar-se a aquest punt i per això des de l’organització estudiaran quines opcions hi ha perquè no volen que hi hagi la “percepció d’espais amb més concurrència que d’altres”.

La propera Fira de Sant Josep durarà 5 dies perquè el festiu s’escau en dimecres. Serà doncs una fira llarga però des de l’organització s’ha decidit mantenir preus per exposar per tal de no patir una davallada d’expositors per aquest factor.