Altre cop a l'escenari amb Som Faràndula

El nou grup de teatre de Mollerussa, que va anunciar la seua creació a començaments d’aquest mateix any, ja té nom: Som Faràndula. Els responsables del grup ja han completat tots els tràmits necessaris per inscriure la nova entitat com a associació sense ànim de lucre. La junta del nou col·lectiu està formada per Mercè Barberà Sánchez com a presidenta, Esther Huguet com a vicepresidenta, Pere Vicens com a tresorer, Gemma Viladoms com a secretària, i els vocals Marta Pujol, Núria Llobet, Joel Santana i Mireia Palomino. Joaquim Fabrés continuarà liderant la direcció escènica, mentre que el departament de comunicació i xarxes socials estarà a càrrec d’Helena Molina i Marina Martí.

Pel que fa als projectes teatrals, Som Faràndula ja es troba immers en els assajos de l’obra Els Pastorets, que s’estrenarà al Teatre L’Amistat de Mollerussa el dissabte 21 i el diumenge 22 de desembre.

En la representació participaran una seixantena de persones de totes les edats, que ocuparan diferents rols dins de l’espectacle.

Des de la direcció de l’obra s’estan mantenint contactes amb altres associacions de la ciutat per tal de buscar col·laboracions i sinergies que garanteixin un bon resultat final.

A més, s’han creat diversos grups de treball, com els de vestuari i escenografia i ja estan ultimant els detalls de la representació.