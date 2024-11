Contenidors intel·ligents en tres pobles més del Pla d'Urgell

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres municipis més del Pla d’Urgell tindran contenidors amb tancament intel·ligent: Golmés, els Arcs i Bell-lloc d’Urgell. Serà a partir del mes de gener en el marc d’un pla pilot que va iniciar el consell comarcal del Pla d’Urgell fa dos anys als municipis del Palau, Sidamon i Vilanova.

La nova instal·lació estarà únicament en diverses àrees de residus seleccionades (en el cas dels Arcs, l’única que tenen al poble) i es buscarà resoldre els problemes tecnològics que s’han detectat als municipis que compten amb aquest sistema: contenidors que no s’obren, per la qual cosa els veïns n’han de buscar altres en altres carrers que sí que funcionin o simplement deixar les escombraries a terra. “Cal evitar que l’usuari es desil·lusioni del sistema” va apuntar el president de l’entitat comarcal, Carles Palau.

L’objectiu final és millorar les dades de la selectiva a la comarca, que actualment recicla un 46 per cent, per sota del 55 per cent que marca la normativa europea per a l’any 2025, tal com va remarcar ahir Palau.

Per aconseguir-ho, estan portant a terme un estudi sobre quin sistema és el més idoni, en especial, la recollida de residus orgànics i de resta (residus que no es poden reciclar), tant als pobles del Pla com a la mateixa capital, Mollerussa. Així mateix, s’estan estudiant dos propostes: el ja esmentat tancament intel·ligent de contenidors i el porta a porta.

L’estudi analitzarà els costos i l’eficiència d’ambdós i en proposarà un o una solució mixta, segons va apuntar el president del consell comarcal. En aquest sentit, va explicar que Mollerussa opera amb contenidors de superfície, mentre que a la resta de municipis són soterrats. Per aquesta raó, les solucions s’adaptaran a les necessitats específiques de cada localitat.

Malgrat no tenir decidit el sistema, el consell del Pla ha presentat una sol·licitud de 700.000 euros d’ajuts de l’Agència Catalana de Residus. La resolució d’aquesta convocatòria serà el juny del 2025, per la qual cosa la implantació del sistema es faria a partir del 2026.