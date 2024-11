Un disseny de la marca Sita Murt, als Vestits de Paper de Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La reconeguda marca de moda Sita Murt tindrà presència destacada en la 60a edició dels Vestits de Paper de Mollerussa, certamen que se celebrarà el proper 14 de desembre. Un dels dissenys de la firma serà convertit en paper i desfilarà a la gala del concurs, de la mà de la modista de Alguaire Carme Solà, habitual col·laboradora de l’esdeveniment.

El vestit de Sita Murt serà un dels protagonistes d’aquesta edició especial dels Vestits de Paper, que comptarà amb un jurat renovat integrat per noms populars tant en l’àmbit de la moda com de l’estilisme. La presidència recaurà en Montse Figueras, CEO de Sita Murt, que estarà acompanyada per la figurinista de cine i televisió Mariona Mas, la patronista Míriam Rubio, el restaurador Félix Lozal, Josep Maria Folch (gerent de Metalúrgia Folch, única fàbrica d’agulles d’Espanya), Sílvia Corral (gerent de Silonpins, dedicada al disseny d’objectes amb imperdibles), Francisco Pavón (director de la revista Pasarela de Asfalto), Felipe Moreno i Luis Fernando Jiménez (de l’escola-museu EMOZ), juntament amb Teresa Cardona, del comitè organitzador. Mireia Caba exercirà com a secretària del jurat.

Sita Murt és una firma de moda espanyola fundada el 1978 pels germans Murt a Igualada. La marca es caracteritza pels seus dissenys atemporals i elegants, confeccionats amb teixits d’alta qualitat. Amb presència a més de 20 països, Sita Murt s’ha consolidat com un referent al sector, destacant per la seua aposta per la innovació i la sostenibilitat.

Els Vestits de Paper de Mollerussa, 60 anys de tradició

Els Vestits de Paper de Mollerussa celebren aquest any la seua 60a edició, consolidant-se com un dels certàmens més longeus i emblemàtics de la moda en paper. Des de la seua primera edició el 1963, el concurs ha estat testimoni de l’evolució de la moda i la creativitat, convertint-se en un aparador per a dissenyadors i artistes que troben al paper la seua matèria primera.

La gala dels Vestits de Paper de Mollerussa se celebrarà el 14 de desembre de 2023.