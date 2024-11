Un institut de Mollerussa crea la seua pròpia coral

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Una cinquantena d’alumnes dels diferents cursos de l’ESO de l’institut del Salt del Duran de Mollerussa es reuneixen cada dilluns a l’hora del pati per cantar. No és una acció improvisada ni tampoc obligada: els joves han optat per sacrificar els tres quarts d’hora d’esbarjo per formar part de la coral del centre. És una iniciativa que va iniciar fa ja tres cursos la professora de música Marta Andrés i que, a poc a poc, ha anat incrementat el nombre d’adeptes.

El passat curs van arribar a ser quaranta i encara que els primers concerts van ser al mateix centre, finalment va arribar la presentació oficial a l’exterior: va ser per la Diada de l’11 de Setembre a Mollerussa, quan la coral es va fer càrrec de la part musical de l’esdeveniment. I ja tenen noves cites: avui actuaran a la guarderia El Niu de Mollerussa i per les festes de Nadal portaran a terme un concert a la Llar Terres de Ponent, el 18 de desembre. Aprofitaran la jornada per recórrer diversos carrers de la ciutat, cantant nadales i així recaptar fons per confeccionar les samarretes oficials de la coral.

La directora del centre, Montse Arnau, va valorar molt positivament la coral, que permet que joves de diferents cursos i nacionalitats interactuïn i treballin conjuntament en una experiència molt enriquidora. Marta Andrés va remarcar que entre els pròxims reptes hi ha accedir al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, la qual cosa els permetrà participar en més activitats. També va apuntar que la iniciativa servirà com a planter per a les corals de la zona, formacions l’existència de les quals ha disminuït en els últims anys per la falta de membres.