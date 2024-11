Els Vestits de Paper, declarats Bé Cultural d'Interès Local

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa portarà a debat en el pròxim ple ordinari previst per demà dijous la proposta de declarar els Vetits de Paper com a Bé Cultural d’Interès Local. L’objectiu d’aquesta declaració és protegir, conservar, investigar, difondre i fomentar aquest patrimoni singular i referent de la història cultural de la ciutat des de fa 60 anys i reforçar la candidatura perquè aquesta manifestació artística sigui reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco, segons va explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona.A aquesta declaració se suma també la inauguració diumenge 1 de desembre a les 13.00 del migdia a la Sala Lucilla Atilia del Castell del Remei d’una exposició de 35 vestits de paper, que es podran veure fins al 31 de gener amb entrada lliure. Un dels atractius de la mostra són dos peces destacades que surten per primera vegada del Museu de Vestits de Paper de la capital del Pla d’Urgell: un vestit del 1964 i un altre del 1969, testimonis de l’evolució del concurs.

El ple municipal previst per demà a partir de les 8 del vespre també debatrà altres punts com l’aprovació d’una ampliació del pla estratègic de subvencions per a la incorporació d’Adopta’m Mollerussa com a nova entitat beneficiària.