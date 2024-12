Mollerussa compta per primera vegada amb una pista de gel

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La capital del Pla d’Urgell ja compta, des d’ahir, amb una pista de gel que amenitzarà les festes de Nadal. Es tracta del principal atractiu de la campanya de Nadal de l’associació Mollerussa Comercial, una instal·lació que arriba per primera vegada a aquesta ciutat amb l’objectiu de potenciar la marca Mollerussa i així atreure el màxim nombre de públic possible, tal com va assegurar ahir la presidenta de l’entitat Lídia Vilaltella.

La pista de gel es troba ubicada al centre, entre els carrers Ferrer i Busquets i President Macià, i estarà oberta fins al 6 de gener i comptarà amb monitors per ajudar a patinar els menys experts. Mollerussa Comercial també ha convidat les escoles de la ciutat i comarca perquè la visitin de forma gratuïta en horari escolar. Vilaltella va voler agrair també l’esforç dels patrocinadors i de l’ajuntament per aconseguir que, finalment, la ciutat compti amb la pista de gel per primera vegada.

L’acte inaugural va coincidir amb l’encesa de llums de Nadal de la ciutat, que compta amb set elements gegants, dos de col·locats a la plaça de l’Ajuntament: una campana i un “2025”, ambdós de grans dimensions. Així mateix, petits i grans es van reunir en aquest emplaçament per assistir a l’acte i fer-se les primeres fotos amb els llums. Completa la instal·lació, que ha anat a càrrec de Sebastià Garralón del Palau d’Anglesola, prop d’un centenar d’elements que funcionen amb baix consum i que estaran distribuïts per diferents carrers i places.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor de Promoció Econòmica, Joel Bastons, així com el delegat de la Cambra de Comerç, Josep Anton Gaya, i regidors i membres de la junta de Mollerussa Comercial. Per la seua banda, Solsona va explicar que la iniciativa contribueix que a la ciutat “passin coses” que s’afegeixen a l’oferta d’activitat de lleure i cultural prevista per a aquestes festes, entre les quals també destaca els 60 anys del Concurs de Vestits de Paper. En aquest sentit, val a comentar que l’11 de desembre es tornarà a inaugurar la mostra urbana de vestits de paper al centre.

Així mateix, el programa nadalenc inclou la 28 edició del Mercat de Santa Llúcia el dia 14, que amplia espai i passa a ocupar diferents punts del nucli antic, com el carrer Jacint Verdaguer.