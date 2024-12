Esmorzar de la Colla del 74 i dansa, activitats solidàries diumenge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa se solidaritza un any més amb La Marató de 3Cat, que aquest any té com a objectiu recaptar fons per a la investigació de les malalties respiratòries. Una vintena d’entitats de la ciutat organitzaran diferents activitats a partir de les 10 del matí de diumenge a la plaça de l’Ajuntament, un espai que tornarà a ser la seu de l’acte central, després que en els últims anys s’hagi celebrat al pavelló Pla d’Urgell. Ho van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i la regidora de Participació, Romy Balagué. Entre les activitats previstes, destaquen un esmorzar popular a càrrec de la Colla del 74; una actuació de dansa de la companyia de Montse Miret; ball de bastons i gegants amb el Casal Popular l’Arreu; un bingo musical promogut per l’associació El Rovell i un ball de sardanes de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa juntament amb una actuació d’Els Tabalats. També hi haurà contacontes, venda de joguets i llibres, partides d’escacs en un tauler gegant o una tómbola, entre d’altres.

Val a dir que els dies previs i posteriors a l’esdeveniment també s’han organitzat algunes activitats amb l’objectiu de recaptar fons per a la causa, entre les quals destaca un concert obert al públic en general a càrrec de l’Associació de la Música el dia 22.