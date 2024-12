El Pla d’Urgell demana al Govern que s’inverteixi en els esquelets d’habitatges que hi ha a mig construir a la comarca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell del Pla d’Urgell ha demanat per carta al Govern acabar amb els esquelets d’habitatges que van quedar a mig construir durant la crisi de 2008. Segons el president comarcal, Carles Palau, d’aquests esquelets n’hi ha un o dos a cada poble i alguns es troben la 80% del seu procés de construcció, per al qual cosa, si s’hi intervingués, aviat s’hi podria entrar a viure. Palau també ha dit que la majoria són propietat de la Sareb o rescatats amb diners públics i per tant “ja toca que tornin a estar a disposició de tothom”. La carta s’ha enviat com a resposta a la demanda feta per l’executiu per saber la disponibilitat de sòl edificable als municipis després de l’anunci del president Salvador Illa de fer 50.000 habitatges nous fins al 2030.

Palau ha explicat que a la carta enviada al Govern celebren el projecte de Salvador Illa de fer 50.000 habitatges nous però consideren que és una proposta per “anar a pas de tortuga” ja que amb tots els tràmits previs que s’han de fer abans de construir un habitatge, fins d’aquí a 5 o 6 anys no es podrien començar a ocupar.

La majoria de pobles de la comarca tenen un o dos esquelets d’edificis a mig fer que van quedar parats quan va esclatar la crisi de 2008. Alguns es troben al 80% de la seva construcció i amb poca inversió ja s’hi podria entrar a viure. El pas dels anys però, ha fet que s’hagin anat degradant i també hagin viscut vandalisme i furts. Segons Palau, la via més ràpida per ampliar el parc d’habitatge de la comarca seria la de recuperar aquests edificis abandonats.

Segona campanya d’habitatge per mobilitzar cases buides al Pla d’Urgell

El consell ha llançat la campanya ‘Les cases són per viure-hi’ amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit a la comarca i respondre a les necessitats creixents d’accés a l’habitatge. Amb el lema ‘Un boli serveix per escriure, una casa per viure-hi’, la campanya vol sensibilitzar sobre la problemàtica de les més de 1.500 cases buides detectades a la comarca – un 17% del parc immobiliari segons dades de 2021 de l’INE - i posar-les al servei de joves i famílies que busquen establir-se al territori.

La campanya anterior ‘Cases plenes, pobles vius’, que va aconseguir mobilitzar 18 habitatges a la borsa de lloguer i formalitzar 17 contractes en només un any, va suposar un salt significatiu respecte a l’únic contracte gestionat abans de la seva implementació.