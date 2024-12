Borsa amb 19 pisos i 295 aspirants a llogar-los al Pla d'Urgell

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell del Pla d’Urgell ha passat de tenir 1 a 19 habitatges a la borsa de lloguer en un any, fruit de la campanya de promoció Cases plenes, pobles vius. Tanmateix, aquest creixement està lluny de cobrir la demanda. La llista de persones que sol·liciten habitatge a la comarca ascendeix a 295, tal com va remarcar el seu president, Carles Palau. Davant d’aquesta situació, han ideat una nova campanya, que porta per nom Les cases són per viure-hi, que busca sensibilitzar la població sobre la necessitat de donar resposta a les creixents demandes de pisos i cases, no només a la capital, sinó a tots els pobles del Pla. I és que la comarca té 1.500 habitatges buits.

La campanya, que combinarà humor i sensibilització, es portarà a terme del 20 de desembre al 20 de març. Entre les cares que la protagonitzen, hi ha diversos membres del grup de teatre Som Faràndula de Mollerussa, juntament amb altres entitats. Així mateix, Carles Palau va explicar que han demanat per carta al Govern que finalitzin els edificis que van quedar a mig construir durant la crisi del 2008. En aquest sentit, va assegurar que cada municipi compta amb un o dos d’aquests edificis, que majoritàriament són propietat de la Sareb o van ser rescatats amb diners públics, per la qual cosa “ja és hora que estiguin a disposició de tots”. La carta és una resposta a la petició feta pel Govern per conèixer la disponibilitat de sòl edificable als municipis, després de l’anunci del president Illa de construir 50.000 habitatges nous abans del 2030.

En aquest sentit, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va explicar ahir que un dels edificis que el consistori inclourà en aquesta petició serà l’ubicat al carrer Ferrer i Busquets, a l’encreuament amb l’avinguda Catalunya. El ple d’avui dimecres preveu aprovar l’acceptació de la donació d’aquest edifici de sis pisos i valorat en 543.633 euros, de la congregació religiosa Cottolengo, hereva del llegat del propietari original, Joan Llumà. La cessió s’havia acceptat fa 2 anys, però existia un usdefruit que ha expirat després de la defunció de la persona beneficiària.