Sis dècades de nit del paper a la capital

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Roser Cardona va guanyar un tercer premi amb ‘Capa groc imperial’. - J.GÓMEZ Roser Cardona va guanyar un tercer premi amb ‘Capa groc imperial’. - J.GÓMEZ Roser Cardona va guanyar un tercer premi amb ‘Capa groc imperial’. - J.GÓMEZ Roser Cardona va guanyar un tercer premi amb ‘Capa groc imperial’. - J.GÓMEZ Roser Cardona va guanyar un tercer premi amb ‘Capa groc imperial’. - J.GÓMEZ Roser Cardona va guanyar un tercer premi amb ‘Capa groc imperial’. - J.GÓMEZ

Mollerussa manté viva l’afició de dissenyar moda a través del paper. Ja són 60 els anys que la capital del Pla d’Urgell ha celebrat el Concurs de Vestits de Paper i, en l’última edició, no van faltar entre la cinquantena d’inscrits dissenyadors procedents de diferents punts de Catalunya com la Bisbal del Penendès, Almenar o Coma-ruga i també de l’Estat com Barakaldo o Cambados.

Els primers premis van ser per a un vestit de fallera fet per la modista de Vacarisses Àngels Serrasolsas (Època); una interpretació d’un arbre amb 1.200 fulles fets amb paper de diari reciclat, de Bet Bascuñana, alumna de l’escola de costura Liro Liro de Lleida (Fantasia) i un cigne d’origami de la modista Eva Soto de Cambados, a Pontevedra (Moda Actual).

Elisa Llanes i Paquita Alcaraz van entregar la banda que van rebre com a primeres guanyadores

Diverses entitats i veïns de la demarcació de Lleida també van ser premiats: la Llar de Jubilats Joan Banyeres i Cateura d’Alguaire es van emportar el segon premi en Moda Actual amb Sirena i el tercer d’Època amb Jardí Imperial. La Reina Alada de l’Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar es va emportar el segon premi en Fantasia, mentre que el tercer va ser per a Capa groc imperial de Roser Cardona de Mollerussa. El premi Emergent’s, per a joves menors de 30 anys, va ser per a Arlet Arànega, alumna de l’escola Liro Liro de Lleida, i el seu Maleficiant.

La revista Pasarela de Asfalto també va entregar el seu premi als millors models, que van ser les joves Maria Castro i Elena Fuentes.

La gala va tornar a tenir lloc al teatre L’Amistat i va recordar la seua història a través d’un vídeo commemoratiu i de l’acte de recepció de la banda que va portar el primer vestit premiat el 1964, entregada per Elisa Llanes i Paquita Alcaraz, que formen part del grup de modistes que el van confeccionar al taller de Paquita Rúbies de Mollerussa.

La vetllada va tenir com a presentadora la periodista Ariadna Oltra, mentre que la música va ser a càrrec de la cantant Raquel Parrondo. L’alcalde, Marc Solsona, també va pujar a la passarel·la no només per entregar els premis, sinó per desfilar lluint una corbata de llacet, uns elàstics i un mocador fet per Emília Boldú, Sonsoles Montero, Maria Melgosa i Teresina Graus. També van participar en l’entrega de guardons la directora territorial de Cultura, Montse Parra, el president del consell comarcal del Pla, Carles Palau, i la regidora de Cultura, Raquel Pueyo.

Val a destacar finalment el premi del Didal d’Or i Diamants, fet per Àlex Joier de la capital del Pla d’Urgell, que va ser per a Joaquim Fabrés, regidor durant 25 anys de les desfilades del concurs i una peça clau en el comitè organitzador.