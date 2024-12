Els Pastorets 'conquereixen' el Nadal

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'obra va fer pujar a l'escenari un gran nombre de veïns, convertits en actors. - J.GÓMEZ

La capital del Pla s’ha bolcat en la celebració de Nadal amb la interpretació d’una de les obres clàssiques d’aquestes festes: Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, sota la direcció de Joaquim Fabrés. Ha arribat de la mà de la nova associació Som Faràndula, que va aconseguir omplir de gom a gom el teatre L’Amistat el cap de setmana passat. En concret, es van portar a terme dos representacions, els dies 21 i 22 de desembre a les 6 de la tarda. Les entrades s’havien esgotat setmanes abans. Així, van tornar a passejar-se per l’escenari del teatre de Mollerussa personatges com el Lluquet o el Rovelló, sense faltar la presència dels diables, així com un Satanàs de cabell trenat. Un primer èxit de Som Faràndula amb una obra que feia dècades que no es representava a la ciutat. La iniciativa estava inclosa en la programació nadalenca local, que inclou altres propostes com la del diumenge 29 de desembre a les 11 del matí a L’Amistat. Serà aleshores quan els patges Gregori i Isidori recolliran les cartes d’aquells nens que desitgin dirigir les seues peticions als Reis d’Orient.

Un any més, Ses Majestats tornaran a repartir, prèvia sol·licitud a través d’un formulari, els regals per les cases la tarda del 5 de gener, després de la cavalcada que recorrerà l’avinguda Generalitat i el carrer Ferrer i Busquets fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament. L’arribada està prevista a les 6 de la tarda a la plaça de l’Estació.