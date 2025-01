Condemnat a 7 anys de presó per apunyalar un veí en ple carrer i agredir tres mossos a Mollerussa

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de clavar cinc ganivetades a un veí en ple carrer a Mollerussa el febrer del 2023 i d'agredir tres agents dels Mossos d'Esquadra durant la seva detenció. L'home ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un pacte de conformitat entre les parts que ha evitat la celebració del judici. La sentència ja és ferma i condemna l'home per un intent d'homicidi, per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat en concurs amb tres delictes lleus de lesions i per un delicte lleu de danys, atès que va trencar la porta d'accés al seu edifici després d'agredir l'altre individu. El condemnat també haurà de pagar multes per un import de 2.400 euros i indemnitzacions que sumen 14.000 euros.

Inicialment, la Fiscalia demanava 10 anys i mig de presó per a l'home i l'acusava d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Finalment, la defensa, l'acusació particular i el ministeri públic han pactat una rebaixa de la tipologia delictiva de l'agressió i el tribunal l'ha acabat condemnant per un delicte d'homicidi intentat.

En concret, per aquest delicte l'Audiència de Lleida li ha imposat 5 anys i mig de presó, la prohibició d'aproximar-se a menys de 200 metres de la víctima i de comunicar-se amb ell durant 6 anys i mig, i el pagament de 2.080 euros per les lesions i de 6.000 euros per les seqüeles.

Pel que fa al delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat en concurs amb tres delictes lleus de lesions, el tribunal li ha imposat 1 any i mig de presó, pena de multa de 1.800 euros i el pagament d'indemnitzacions als tres agents ferits per un import de 4.800, 470 i 180 euros, respectivament.

A més, li han imposat una altra multa de 600 euros per un delicte lleu de danys i el pagament d'una indemnització de 483 euros a la comunitat de propietaris pel trencament de la porta d'accés al seu edifici d'una puntada de peu. L'Audiència també li ha imposat les costes del judici.

Agressió al mig del carrer

Els fets van passar la nit del 20 de febrer del 2023 al carrer Joan Burniol de Mollerussa quan el condemnat va començar a discutir amb un veí i li va clavar cinc ganivetades al tòrax. Després de refugiar-se a casa, el jove va propinar diversos cops de puny a tres agents dels Mossos d'Esquadra quan l'anaven a detenir.

En el moment dels fets l'acusat tenia 22 anys i era conegut per la policia pel seu historial delictiu. Pocs dies després dels fets, el 23 de febrer, el jutjat de guàrdia de Lleida va ordenar el seu ingrés en presó provisional comunicada i sense fiança. Arran de la condemna, l'individu continuarà empresonat.

Per la seva banda, la víctima tenia aleshores 33 anys i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que es van desplaçar fins al lloc dels fets el van trobar malferit a terra. Una ambulància el va traslladar en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar a l'UCI.