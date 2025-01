Final de festes digne de reis

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La comarca ha posat punt final a les festes de Nadal amb la tradicional visita dels Reis d’Orient. A Mollerussa, la celebració es va iniciar a l’estació de tren, on va tenir lloc un castell de focs artificials. Van ser rebuts per l’alcalde, Marc Solsona, i el patge Isidori. Posteriorment es va portar a terme la cavalcada, que va passar per l’avinguda Generalitat i el carrer Ferrer i Busquets fins a arribar a l’església. Al consistori, els Reis van fer el seu tradicional discurs abans de repartir regals per les cases. La festa va comptar aquest any amb la col·laboració de la Colla del 74.

A Torregrossa també van ser rebuts per una multitud, en una celebració que també va comptar amb la música dels grallers Els Descordats. A Sidamon, els Reis van visitar el pessebre vivent organitzat per veïns a la plaça Major i després van saludar els més petits al local del Ball. Pel que fa al municipi de Golmés, la comitiva reial va fer una visita a l’església de Sant Salvador per portar a terme la tradicional adoració i després es van dirigir al pavelló, on van saludar els nens i nenes, que van poder berenar coca i xocolate.

Com a curiositat, aquest any el poble del Poal va rebre la visita d’un camió reial, que va ser l’encarregat de recollir les cartes dels veïns, una mesura per assegurar-se que no s’oblidaven de cap missatge. Va ser un dia abans de la cavalcada, que es va portar a terme a l’avinguda Catalunya.